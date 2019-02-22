NBA》保羅骯髒手段再現 這次對詹皇使出「折手功」（影音）

2019/02/22 17:46

保羅（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天火箭與湖人的例行賽中，出現了一個危險的爭搶動作，讓人懷疑保羅（Chris Paul）和詹姆斯（LeBron James）之間的友誼是真是假。


事情發生在第二節剩下1:28秒時，詹姆斯投籃不中，想要爭取第二波進攻機會時，保羅的手與詹姆斯的手互相交纏，但接下來保羅卻夾住詹姆斯的手後，用力往後扯，這個舉動差點弄斷詹姆斯的手，同時詹姆斯也在這波進攻後重摔在地，表情顯得非常痛苦。


這個畫面很快就被現場的球迷及電視機的球迷捕捉，放上推特，許多球迷紛紛批評保羅這次的行為非常危險。

還好詹姆斯在重摔後並無大礙，還能繼續上場比賽，最後他拿下29分，同時帶領湖人以111：106順利逆轉火箭。

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