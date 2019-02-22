MLB》期待與馬查多合作 前紅襪二壘手想大展身手

金斯勒（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多在加盟了教士後確定將擔任先發三壘手，內野右半邊將大勢底定，同樣也是在這個休賽季加盟的老將金斯勒（Ian Kinsler）就能在這次簽約後鎖定先發二壘手的位置。

金斯勒去年幫助紅襪拿下世界大賽冠軍，而他在馬查多在本週簽約前曾表示球隊如果有需要，自己也能擔任三壘手的位置。

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金斯勒在馬查多簽約後表示:「大家都對馬查多的到來感到興奮，他能夠改變整個比賽的局勢，尤其是關鍵時刻對手絕對不會希望他站上打擊區，他可是能夠製造重傷害的球員。」

教士隊將會是金斯勒13年職業生涯所效力的第五支球隊，他上一季在交易截止日前從天使被交易至紅襪，他在季後賽出賽了11場，最後也順利拿到了他生涯的首冠。

金斯勒今年以2年800萬美元的價格與教士隊簽約，他談到這個簽約時表示:「我認為教士擁有很好的機會，同時他們的隊形也很適合我。現在我們不只擁有潛力十足的年輕球員，同時也有許多充滿經驗的老將，我很期待今年球季的發展。」

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