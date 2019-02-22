MLB》 新球季美聯東區盤口出爐 紅襪不被看好再度衛冕

派克斯頓（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟2019年新球季即將開始，根據波士頓《NBCSPORTS》最近給出的賠率資料顯示，衛冕冠軍紅襪並不被看好能夠衛冕美聯東區。

紅襪今年的目標是完成二連霸，但賭盤認為紅襪不會拿下今年的美聯東區冠軍，賭盤看好的是他們的死對頭洋基。

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洋基今年在休季期間進行了一系列的補強，分別在短板的先發輪值和內野深度的部分補進了「鷹王」派克斯頓（James Paxton）五屆明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）等等有實力的選手，就是希望新的一年能重奪美聯東區的王座。

此外三四五名的排序分別是光芒、藍鳥和金鶯，藍鳥雖然被排在第四位，但最強新人小葛雷諾（Valdimir Guerrero Jr.）有望在今年登上大聯盟，這是美聯東區的一大亮點之一。

而去年墊底的金鶯今年仍然不被看好，賭盤甚至開到了1比8000這樣誇張的數據，同時這也是大聯盟六個分區墊底球隊所被開出的最高賠率。

以下為美聯東區冠軍賠率表:

紐約洋基: +100

波士頓紅襪: +120

坦帕灣光芒: +900

多倫多藍鳥: +1800

巴爾的摩金鶯: +8000

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