MLB》達比修若右手不能丟換左手？ 他自嘲投不進好球帶

芝加哥小熊日籍投手達比修有。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍投手達比修有曾用左投丟出漂亮的變化球，讓許多網友讚嘆，近日他被問到若右手不能投球，是否會用左手丟？達比修有則回說，左手投球最快有79英哩（約127.1公里），但無法投進好球帶。

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《芝加哥太陽報》報導，達比修有表示，自己在14歲還是國中的時候，曾在先發時用左手投球，但那時表現不好，「但來到大聯盟後，左手丟球變得更好了。」

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達比修有在2015年球季動手肘韌帶置換手術（Tommy John）後，復健時間就多次用左手丟球，他表示，當時左手最快曾丟出約79英哩（約127.1公里）。但對於未來是否會用左手丟球，達比修有則說，「不可能，我無法投出好球，而且我的左手肘也不好。」

達比修有說，自己能用左手投出滑球、曲球、變速球，還自稱「我覺得我的滑球比海默斯（Cole Hamels）投得還要好。」這話讓海默斯也笑了。達比修有表示，「隊友都開玩笑說叫我用左手投球。」

不過，達比修提到，用左手丟球能幫助自己的投球表現，「在先發之後，隔天我就會用左投進行長距離的傳球，保持平衡，這對身體平衡很有用，因為我們總是用右手投。」

被問到一旦右手不能投，是否會換左手？達比修有則回，「那我會試一試」。

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