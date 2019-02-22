棒球》台電棒球場 右外野竟有「神全專屬護網」

台電棒球場右外野全壘打牆有林益全專屬護網。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕有30多年歷史的台電棒球場，座落高雄大寮區台電訓練中心園區內，球場有個特色，左外野只有3公尺的低矮全壘打牆，右外野竟在全壘打牆上方架設15公尺高的護網，為什麼？

原來，台電棒球場全壘打牆雖不高，但過去少有打者把球轟出場外，直到2006年「神全」林益全的到來才改觀，左打的他，打擊練習常強拉、把球轟出右外野大牆，多次打破十幾公尺外大馬路上的汽車玻璃，車主氣得跳腳，台電因此賠了不少錢。

請繼續往下閱讀...

護網高達15公尺，林益全照樣把球轟到馬路上。（記者羅志朋攝）

台電棒球隊總教練李盈南說，「後來我們在右外野全壘打牆上架設護網，就是擔心林益全把人家汽車玻璃打破，結果護網是架了，但他照樣把球轟得又高又遠，還是打到車子，只是頻率變少了。」

李盈南透露，林益全在興農牛代訓結束後，因為當時職棒環境不好，原本想繼續留在台電打球，但以這樣的身手留在業餘實在可惜，後來挑戰職棒是正確選擇。

台電棒球場。（記者羅志朋攝）

台電棒球隊目前有32名球員，其中17人是正職，中職近期可望出現第5隊味全龍，不少台電好手有可能選擇挑戰職棒，李盈南鼓勵有實力的球員就要打職棒，持開放鼓勵的態度。

台電棒球場右外野全壘打牆，和馬路相距十幾公尺。（記者羅志朋攝）

台電棒球場左外野全壘打牆並沒有架設護網。（記者羅志朋攝）

台電棒球隊總教練李盈南。（記者羅志朋攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/