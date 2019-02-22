舉重》力拚東奧要維持世界排名前14名 郭婞淳：今年對我很重要

郭婞淳力拚明年東京奧運，她說，如果身體狀況好，也會持續再拚2022亞洲運動會。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第16屆全國原住民族運動會將於3月23日在台中登場，展開3天賽事，今年由阿美族的奧運金牌國手郭婞淳及世大運短跑金牌選手陳傑擔任代言人，今天下午與市長盧秀燕共同共揭幕，郭婞淳將力拚明年東京奧運，如果身體狀況好，也會持續再拚2022亞洲運動會。

郭婞淳表示，把東京奧運設定為最後一場比賽，今年4、9、11月都有國際賽事「今年對我很重要」一定要維持全世界排名前14名，目前訓練狀況不錯「全力爭取奧運資格！」

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奧運金牌國手郭婞淳及田徑好手陳傑成為今年原住民運動會代言人。（記者蔡淑媛攝）

但郭婞淳也說「不是最後一場比賽就是卸下選手身分！」如果身體狀況OK，就會持續拚2022的亞洲運動會，「東奧不一定是最後一場」只是現階段規劃是這樣「會有體育以外的夢想」，目前還有一段時間，未來一旦卸下選手，會回到輔大當教練。

原運會代言人郭婞淳及陳傑與市長盧秀燕以舉重方式為運動會揭幕。（記者蔡淑媛攝）

郭婞淳與陳傑皆為阿美族，也曾參加原住民運動會奪牌，陳傑還是台中人，兩人成為今年原民運的代言人，與盧秀燕一起以舉重及接力棒方式為運動會揭幕，預祝大會成功，選手獲得好成績。中華奧會秘書沈依婷、台中市原住民族總頭目蔣正仁、及也是阿美族的運動局長李昱叡等人都與會共襄盛舉。

原運會代言人郭婞淳及陳傑與市長盧秀燕以接力棒方式為運動會揭幕。（記者蔡淑媛攝）

原民運2年舉行一次，今年共有19個縣市參與，選手近4千4百人，競逐15個比賽項目，分為原住民擅長運動，有田徑、棒球、籃球、柔道、抬拳道、角力、慢速壘球，以及原住民傳統民俗，傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統負重、傳統樂舞、傳統狩獵、綜合競賽及水域活動，與一般運動賽很不一樣。

盧秀燕強調原運會比賽融入力與美、速度，深具原住民特色，二○一九年原民運更多資訊可至官網查詢http://edusport108.tc.edu.tw/ 。

奧運金牌國手郭婞淳及田徑好手陳傑與市長盧秀燕為原運會揭幕。（記者蔡淑媛攝）

原運會將於3月在台中舉行，今天記者會前原住民舞蹈振奮人心。（記者蔡淑媛攝）

原運會將於3月在台中舉行，今天下午記者會前原住民舞蹈振奮人心。（記者蔡淑媛攝）

原運會將於３月在台中舉行，今天下午記者會前原住民舞蹈振奮人心。（記者蔡淑媛攝）

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