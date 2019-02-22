棒球》職棒未必有！台電有專屬球場、還要蓋室內練習場

台電棒球場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕連職棒球隊都少有的規格!台電棒球隊成立73年，不但擁有專屬棒球場，今年更計畫斥資1800萬元，蓋一座室內打擊練習場和重量訓練室，盼提供選手更好的訓練環境。

台電棒球隊總教練李盈南，從六信家商畢業後，就進入台電打球，選手加上教練時期，前後長達40餘年，五子登科可說都是台電所給的，他感念在心。

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李盈南表示，30幾年前台電棒球隊赴日和社會人球隊打交流賽，台電高層看到每支社會人球隊都有自己的球場，返台後便積極推動，不久便在高雄大寮區台電訓練中心園區內蓋一座棒球場，成為台電棒球訓練基地。

台電計畫在棒球場左外野全壘打牆外的一處空地，蓋一座室內打擊練習場和重量訓練室。（記者羅志朋攝）

幾年前台電棒球隊赴日交流，隨行台電高層看到日本一所大學，該校棒球隊竟然有專屬室內練習場可以練球，設備非常豪華，而且能在裡頭進行內野守備練習，當下感到相當震撼，便興起在台電棒球場旁蓋一座室內練習場和重訓室的念頭，這兩年可望實現。

近期媒體大篇幅報導，日本高知、沖繩和石垣島春訓基地，日職球隊都有室內練習場可使用，李盈南說，台電常去日本進行交流賽，以他所見，就連社會人和大學球隊，也普遍有很好的練球環境。

台電棒球隊在非比賽期間，每周一到五早上體能訓練，下午2點到5點在台電棒球場練球，比賽時間另訂。

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