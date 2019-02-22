SBL》乾掉龍頭金酒 墊底台銀本季首度連勝

臺灣銀行陳順詳（右）傷癒復出。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕第16季SBL本週於桃園巨蛋熱戰，今天有兩場對戰，第一場由龍頭金酒出戰墊底的台銀，1月手指開放性骨折的陳順詳今天強勢歸隊，加上天使轟下35分，連兩場都有30分以上表現，助隊以98：89力克龍頭，本季首度連勝，也是本季首次贏金酒。

陳順祥1月中旬於台北市大天母體育館弄傷右手小拇指，當下開放性「露骨」爆血送醫，原本情況不樂觀，但診斷後發現骨頭沒裂，他養傷1個多月後，重返球場，今天妻小也在現場為他應援。

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首節陳順詳三投三中攻下7分，易籃前，金酒取得49：45領先。第三節台銀開始反攻，張博勝單節7分，天使挹注10分，一度來到7分領先。

台銀帶著6分領先進入末節，靠著天使爆量得分演出，順利關門，不過終場前發生插曲，台銀球員張博勝比出類似勇士隊格林「大力士」動作，被裁判認定有挑釁意味，領到技術犯規。

台銀教練韋陳明認為，張博勝動作是一種氣勢表現，他不會去限制球員，張博勝則是跟教練說抱歉。

臺灣銀行天使（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行天使（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行陳順詳（右）持球進攻。（記者陳志曲攝）

金門酒廠佐藍（中）切入上籃。（記者陳志曲攝

臺灣銀行張博勝（右）做出挑釁動作，被裁判吹技術犯規。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝做出挑釁動作，被吹技術犯規。（記者陳志曲攝）

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