MLB》費城球迷再出奇招 庭院造字招募哈波

哈波(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在馬查多(Manny Machado)加入教士後,所有的目光都轉到哈波(Bryce Harper)身上,尤其是一路領跑哈波爭奪戰的費城人,如今連費城球迷都加入了招募行列。

最近在費城,費城球迷希望費城能好好的花今年的補強預算,於是在費城郊區的工程人員做了新的嘗試,他們在休息時間做了一個招募哈波的字樣,藉由新聞直升機的攝影,希望能讓哈波看到。

We have reached a level of the Harper saga we didn't think existed.



Construction crews in Cherry Hill responding to a water main break had a message for @NBCPhiladelphia's #SkyForce10.



Sign Harper. pic.twitter.com/SK12kk770B