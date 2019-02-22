MLB》費城球迷再出奇招 庭院造字招募哈波

哈波（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在馬查多（Manny Machado）加入教士後，所有的目光都轉到哈波（Bryce Harper）身上，尤其是一路領跑哈波爭奪戰的費城人，如今連費城球迷都加入了招募行列。

最近在費城，費城球迷希望費城能好好的花今年的補強預算，於是在費城郊區的工程人員做了新的嘗試，他們在休息時間做了一個招募哈波的字樣，藉由新聞直升機的攝影，希望能讓哈波看到。

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We have reached a level of the Harper saga we didn't think existed.



Construction crews in Cherry Hill responding to a water main break had a message for @NBCPhiladelphia's #SkyForce10.



Sign Harper. pic.twitter.com/SK12kk770B — NBC Sports Philadelphia （@NBCSPhilly） 2019年2月21日

這並不是費城球迷第一次熱情幫助費城人在自由市場招募球員了，在去年十二月馬查多造訪費城球場時，就有一位當地的電力工人衝上前告訴馬查多希望他能加入費城人隊，可惜最後沒有成功，但在2002年球隊也是靠著球迷的熱情成功招募到名人堂球員托米（Jim Thome），因此費城球迷可說是有5成的成功率。

若哈波最後選擇費城，那這些費城的藍領工人們就可說是大功臣了，同時也會讓他們的招募成功率提升至近七成。

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