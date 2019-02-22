NBA》哈登火大不爽這名裁判 要他別再吹火箭比賽

火箭球星「大鬍子」哈登不滿裁判吹判。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕修士頓火箭今天以106：111不敵洛杉磯湖人，「大鬍子」哈登（James Harden）在這場比賽提前犯滿畢業，賽後他不滿判決，更指裁判佛斯特（Scott Foster）粗魯、傲慢，不應該在擔任火箭隊比賽的裁判。

根據《ESPN》報導，哈登在這場比賽中被吹了4次進攻犯規，包含末節1分26秒的犯規，讓他6犯畢業。這次吹判的裁判就是佛斯特，哈登對此相當不滿。

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「佛斯特，我從來沒有真正談論過裁判，但他粗魯又傲慢。」哈登表示，「我的意思是，你無法在比賽中和他說話，這樣如何和裁判建立關係？」

哈登指出，「這真的令人沮喪，而且我可能會遭到罰款，但老實說，我真的沒說什麼。我是非常安靜的人，但這件事是無法表達你的意見，不能和裁判說話，會領到技術犯規，這很可悲。」哈登說，這已經成了私人恩怨，「老實說，我認為他甚至不能在吹我們的比賽了。」

火箭球星「大鬍子」哈登不滿裁判吹判。（法新社）

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