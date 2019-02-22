SBL》桑尼歸隊砍31分 終場前穩罰鎖定勝利

新北裕隆桑尼（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕第16季SBL本週於桃園巨蛋登場，今天壓軸出賽的是裕隆與璞園之役，裕隆本週重新登錄外援桑尼，加上找回球迷熟悉的B.戴維斯緊急救火，B.戴維斯有犯規麻煩，桑尼則有31分、呂政儒另挹注24分，裕隆終場以84：79贏球。

桑尼依舊維持好身手，前兩節就有16分進帳，B.戴維斯則是受到上場時間影響，上半場拿6分，裕隆上半場小幅落後璞園1分，上半場璞園陳冠全有7分、凱爾則是15分。

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易籃後，兩邊互有領先，B.戴維斯第三節陷入犯規麻煩，桑尼則開始進攻模式，接管比賽，末節裕隆還有「男模」呂政儒加入戰場，最後兩分鐘取得領先，加上林力仁一個關鍵上籃，拉開到4分差。

璞園進攻未果，採取犯攻戰術凍結時間，雖然陳堅恩終場前4.03秒投進三分球，雙方剩3分差，裕隆桑尼穩罰2投2中，鎖定勝利。

新北裕隆呂政儒（左）三分跳投。（記者陳志曲攝）

桃園璞園凱爾（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

新北裕隆呂政儒（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳冠全（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

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