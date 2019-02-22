網球》謝淑薇惜敗世界第4 杜拜單打4強止步

謝淑薇惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃，無緣冠軍賽。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8700萬台幣）的杜拜女網錦標賽，謝淑薇再度單日二連戰，單打4強她延續黑馬勢頭，3盤大戰險些又爆冷門，最終6：3、2：6、4：6惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova），4強止步無緣問鼎單打冠軍 。

續航力十足的謝淑薇稍事休息，台灣時間約週六凌晨1時左右與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）再出擊，第3種子「台捷聯軍」的對手，正是第9種子詹皓晴／詹詠然。單、雙打兼顧的小薇，也是去年杜拜雙打亞軍，如今她與東歐老戰友穩紮穩打，已贏得另張準決賽門票，無巧不巧強碰詹家姊妹，可遇不可求的「寶島內戰」，決定冠軍戰門票誰屬。

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謝淑薇。（路透）

WTA官網譽為「巨人殺手」的謝淑薇，此次中東行遇強更強銳不可當，4連勝首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）」單打4強紀錄。尤其連斬德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova），已生涯第5度強壓世界前十大高手， 靈巧多變的「淑薇Style」以小搏大，足把柯薇妥娃嚇出身冷汗 。

杜拜女網錦標賽，謝淑薇在女單4強止步。（美聯社）

面對兩屆溫布頓封后、甫於年初澳網奪亞的柯薇妥娃，謝淑薇臨場智取不力敵，開賽3：3互探虛實，第7局刁鑽回擊率先突破，順勢再保之後，她又把握機會，逼得身高183公分東歐強敵反手失誤連連，再度破發先馳得盤。

次盤柯薇妥娃強力反撲，重砲強抽第3、5局接連破發，4：1開局，小薇第6局歷經「丟士」拉鋸錯失3個破發點，1：5無路可退時驚險保發，可惜未能回破，仍讓對方扳回一城。決勝盤雙方互破纏鬥，多破1次且率先保發的柯薇妥娃3：1超前，韌性十足的小薇跟著守住止血，只是接下來3度「丟士」 沒回破咬上，4：5時讓左手拍老冤家強勢保發，鏖戰2小時10分鐘被逆轉。

謝淑薇。（法新社）

捷克第2種子柯薇妥娃晉級冠軍戰。（路透）

捷克好手柯薇妥娃賽後和謝淑薇握手致意。（路透）



捷克好手柯薇妥娃闖進決賽。（路透）

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