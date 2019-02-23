網球》謝淑薇強壓詹家姊妹 今晚杜拜連2年雙打爭后

謝淑薇在杜拜女網錦標賽雙打項目中，與史崔可娃聯手擊敗詹皓晴／詹詠然的組合，挺進冠軍賽。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8700萬台幣）的杜拜女網錦標賽，雙打4強上演「寶島內戰」，第3種子謝淑薇／史崔可娃（Barbora Strycova）火力全開，6：2、6：1強壓第9種子詹皓晴／詹詠然，小薇也連續第2年挺進決賽爭奪后冠。

單、雙打兼顧的謝淑薇，正是去年杜拜雙打亞軍，當時她與中國彭帥合拍，決賽歷經「超級搶10」不敵詹皓晴／中國楊釗煊，如今小薇改與東歐老戰友聯手，同樣連戰皆捷搶下決賽門票；小詹搭檔則換成姊姊，本屆4強提前止步。至於謝淑薇／史崔可娃壓軸對手，則為第7種子捷克哈爾德卡（Lucie Hradecka）／俄國瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova），雙打冠軍戰台灣時間約今晚9時登場。

單日二連戰的小薇，雖然單打準決賽歷經3盤大戰，惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova），稍事休息與東歐搭檔再出擊，「台捷聯軍」臨場火力依舊旺盛，逼出10個破發點、5度得手，僅花56分鐘速戰速決，直落2擊敗失誤連連的詹家姊妹。

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