NBA》灰狼狀元中鋒出車禍 中斷生涯連續出賽紀錄

灰狼明星中鋒湯斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達灰狼今天作客紐約麥迪遜廣場挑戰尼克，灰狼陣中的狀元中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）在明尼蘇達州的明尼亞波利斯市發生車禍，進入NBA腦震盪保護程序，確定缺席今天的比賽，中斷連續303場的出賽，也是湯斯進入NBA4個賽季以來首次缺陣。

根據《明星論壇報》報導，湯斯是在昨天前往機場的途中發生車禍，灰狼總教練桑德斯（Ryan Saunders）表示湯斯在事故發生後趕上了下一個航班的飛機，但錯過球隊在紐約的投籃訓練，目前進入NBA腦震盪保護程序無法上場比賽，這將是他生涯進入NBA以來首度高掛免戰牌。

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湯斯16歲時就代表多明尼加參加奧運，更是2015年NBA選秀會的狀元郎，他本季目前為灰狼出賽57場比賽，均是先發上陣，平均上場時間33.1分鐘，場均可以拿下23.1分12個籃板及3.2次助攻。

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