NBA》簽下10天短約 火箭補進林書豪前隊友

林書豪與前隊友T.瓊斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天宣布與2名發展聯盟的球員簽下10天短約，其中包括2012的首輪籤T.瓊斯（Terrence Jones）與來自佛羅里達短吻鱷的後衛切奧扎（Chris Chiozza）。

根據NBA的規定，3月1日之前，如果一支球隊的人數不到14人，將取消該隊季後賽的資格，火箭原先隊上只有12名球員，簽下這兩名球員後才達到聯盟的規定，根據《ESPN》記者Tim MacMahon報導，火箭將會把他們分配回球隊的發展聯盟中，對陣中的Rio Grande與Valley Vipers進行測試。

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T.瓊斯是2012年選秀會首輪第18順位被火箭選中，曾與林書豪一同為火箭出賽，在火箭待了4個賽季後被火箭釋出，曾轉戰效力紐奧良鵜鶘與密爾瓦基公鹿，職業生涯出賽過229場比賽，場均可以拿下10.5分5.7個籃板及1次助攻，而切奧扎則是在發展聯盟拿下場均13.1分6.8次助攻。

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