MLB》大聯盟29隊都想要！ 雙城搶到「超級工具人」

岡薩雷茲同意與雙城簽2年約，通過體檢即生效。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟29隊都想要的「超級工具人」開獎！美媒報導自由球員岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）已找到新東家，將以2年2100萬美元（約新台幣6.5億）加盟雙城。

下月滿30歲的岡薩雷茲，於2011年被太空人以規則五選秀挑中，2017年成為世界大賽英雄，拿到生涯第一枚冠軍戒，該季也締造難得紀錄，成為大聯盟史上第3位單季在一壘、游擊與左外野都有至少先發20場的球員。

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岡薩雷茲去年除了投捕，其他位置都有守備紀錄，出賽145場生涯新高，補上太空人主力傷兵缺口，打擊率2成47，貢獻16轟68打點，季後成為自由球員後詢問度超高，官網報導大聯盟有29隊洽詢岡薩雷茲，太空人總教練以「瑞士刀」比喻盛讚岡薩雷茲。

大聯盟記者Jon Morosi今在推特表示，岡薩雷茲已同意與雙城簽2年2100萬美元合約，美媒陸續跟進報導，確認消息屬實，大聯盟官網指出，岡薩雷茲是雙城在季後簽下的第4名野手，本季邁入重建的雙城，屬意岡薩雷茲的多功能守備，能提供更多調度選擇，也希望藉助岡薩雷茲的經驗，幫助隊上的年輕球員。

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