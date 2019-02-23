MLB》強調王牌克蕭沒受傷 總教練：他自己會調整好

克蕭已收假歸隊春訓。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨因心情不佳「被放假」的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw），今天歸隊春訓，尚未確定何時再進牛棚，總教練羅伯斯（Dave Roberts）強調克蕭沒有受傷，只是需要時間調整。

克蕭週一投打擊實戰練習、週三進牛棚，但對於自己的表現都很不滿意，告訴總教練「我就是感覺不對」，隨後被總教練指示「休息停練」一天，今天已歸隊恢復練習，排定進行重量訓練，還不確定下週何時進牛棚。

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「我只是花個幾天『重新開機』再來過，現在不會有非常確切的時間表。」克蕭說，「接下來幾天應該會傳接球，現在時間還超級早，我只是想確定一切正常，如果不是這週傳接球，就是在下週的一開始幾天。」

克蕭尚未確定下次的牛棚日。（資料照，USA TODAY Sports）

總教練羅伯斯表示，目前還不清楚克蕭到底怎麼了，但感覺並不像受傷，認為克蕭只是需要時間調整，「不是疲勞、也不是他的背，他這個冬天練得很棒，目前比較像是，他感覺不太對，回去做重量訓練，重新開機調整。」

克蕭過去3年都受背傷所擾，上季再傳左肩傷情，直球均速顯著下降，但總教練強調他很會解讀球員，這次真的不像受傷，重申一切無須擔憂，「他還有很多時間可以調整，他對自己要求很高，他對於他的感覺真的不太高興，但這是一天一天去調整的。」

總教練羅伯斯也說，目前還不確定克蕭何時會恢復牛棚練習，會讓克蕭本人和防護員決定，現在就是讓克蕭有充分的時間與個人空間，自行安排調整。

總教練強調克蕭沒受傷，有充裕時間自行調整。（資料照，USA TODAY Sports）

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