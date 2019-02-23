MLB》睽違296日實戰！ 朗神熱身賽敲安帶2打點

鈴木一朗睽違296日再度重返球場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天開打，水手首戰對上運動家，45歲老將鈴木一朗擔任先發第7棒，這也是他睽違296天再度重返賽場，合計2打數1安打，打回2分打點，鈴木一朗賽後受訪時直呼「好緊張」。

鈴木一朗自去年5月轉任水手球團特別助理後，就從未在踏上球場，但他仍不言退，日前和水手簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓，有望在日本海外開幕戰中重拾球員身分出賽。

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鈴木一朗積極備戰春訓，今天在與運動家的熱身賽中擔任第7棒左外野手，2局下首打席敲出內野軟弱飛球出局，3局下2人出局滿壘時上場打擊，從後援投手巴克特（Ryan Buchter）手中敲出右外野安打，打回2分，教練團隨即換上代跑，讓鈴木一朗退場休息。

鈴木一朗熱身賽首戰合計2打數1安打，另有2打點，水手終場以8：1擊敗運動家。

鈴木一朗熱身賽首戰敲出安打，打回2分打點。（今日美國）

鈴木一朗。（美聯社）

鈴木一朗一出場，球迷爭相要簽名。（今日美國）

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