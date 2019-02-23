MLB》沒搶到馬查多無妨 洋基總管自豪：已足以爭冠

洋基總管很滿意季後作業成果。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基沒搶到頂級自由球員馬查多（Manny Machado），但總管凱許曼（Brian Cashman）對本次季後補強成果相當滿意，自豪已經打造出有能力晉級季後賽的強隊，足以衝擊世界冠軍。

打從馬查多爭奪戰開跑，洋基一直都是得標的熱門人選，然而洋基隨後選擇觀望，讓馬查多以10年大約加盟教士，但總管凱許曼今天受訪時，對於沒搶到馬查多相當坦然，因為球隊選擇多點強化陣容，而不是砸重金獨攬一人。

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「任何一支球隊都會對他有興趣，他可是Manny Machado，我總是告訴老闆，我們不可能搶到所有人，就算我們是洋基隊，也不可能得到全部的球員。」總管凱許曼說，重申隊上可是有去年新人王票選排名第二的安杜哈爾（Miguel Andujar），也補進多名即戰力。

洋基大物三壘手安杜哈爾。（資料照，法新社）

洋基去年季後至今，已經談妥9份大聯盟合約，包括補進前水手王牌派克斯頓（James Paxton）、續簽哈普（J. A. Happ）和沙巴西亞（CC Sabathia），與年輕新王牌塞維里諾（Luis Severino）簽4年約鞏固輪值，牛棚部分找來布里頓（Zach Britton）和奧塔維諾（Adam Ottavino），讓投手戰力更加完善。

野手部分則與老將賈納（Brett Gardner）續約1年，找前明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），補上主力葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）受傷空缺，並以2年約簽下拉梅修（DJ LeMahieu）當保險。

總管凱許曼坦言，前年砸重金找來史坦頓（Giancarlo Stanton），寫下隊史最貴補強紀錄，確實對往後的補強計畫有所影響，但對於本次季後補強成果依舊相當滿意，按照預想打造出的25人名單，已經有能力晉級季後賽，衝擊世界冠軍。

「我很喜歡我的球隊，我們有一群很特別的傢伙，我們有能力成為贏到最後的球隊。」總管凱許曼說，「從說出口到讓它真的發生，是一條漫長的路，但現在我們真的有能力奮力一搏，因為我們已經打造出這樣的陣容。」

洋基新球季陣容戰力堅強。（USA TODAY Sports）

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