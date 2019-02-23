足球》中鋒身價排行榜出爐 英法兩大球星並列榜首

凱恩與葛里茲曼並列榜首。（取自《轉會市場》）

〔體育中心／綜合報導〕根據德國《轉會市場》公布的足壇中鋒身價統計，英格蘭球星凱恩（Harry Kane）與法國「小王子」葛里茲曼（Antoine Griezmann）以1.5億歐元並列第一，國際米蘭前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）則以1億歐元排在第三位。值得注意的是，曼聯前鋒拉許福特（Marcus Rashford）以6500萬歐元高居第9名，年僅21歲的他，前途無可限量。

足壇中鋒身價排行榜

1.凱恩（熱刺，1.5億歐元）

1.葛里茲曼（馬德里競技，1.5億歐元）

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3.伊卡迪（國際米蘭，1億歐元）

4.盧卡庫（曼聯，8500萬歐元）

5.奧巴梅揚（兵工廠，7500萬歐元）

5.阿奎羅（曼城，7500萬歐元）

7.赫蘇斯（曼城，7000萬歐元）

7.萊萬多夫斯基（拜仁慕尼黑，7000萬歐元）

9.拉許福特（曼聯，6500萬歐元）

9.維爾納（萊比錫，6500萬歐元）

9.拉卡澤特（兵工廠，6500萬歐元）

凱恩（中）。（資料照，路透）

法國「小王子」葛里茲曼。（資料照，歐新社）

國際米蘭前鋒伊卡迪。（資料照，路透）

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