NBA》拒絕當薪水小偷 「高富帥」終於盼到上場機會

灰熊前鋒帕森斯。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕孟斐斯灰熊前鋒「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）終於等到上場機會，他在今天與快艇的比賽中替補出場，而這是他自去年10月22日受傷以來首度回到球場，日前受訪時，帕森斯表示很開心能夠回到球隊。

帕森斯在2016年與灰熊簽下一紙4年9400萬美元的合約，但前兩季分別只出賽34、36場，今年更是在開季前3場就因為膝傷進入傷兵名單，即使膝傷痊癒還是遭到球隊棄用，但灰熊目前飽受傷兵之苦，讓帕森斯終於等到上場的機會。

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「他會像其他人一樣獲得上場時間，他做了該做的事情，也能讓隊友們變得更好，讓球隊在進攻端變得簡潔，我們對他的期待就是幫助球隊贏球。」總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）說道。

帕森斯今年薪水高達2410萬美元，但本季目前為止只打過3場比賽，讓許多人戲稱他為「薪水小偷」，為此他也做出回應。「很多人也許認為我的日子過得很舒服，但那不是真的，休賽期回到洛杉磯的家鄉是很不錯，但在家裡的沙發上看著你的球隊打比賽時，那可不怎麼好，總之我很開心能夠回來。」帕森斯說道。

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