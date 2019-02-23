MLB》樂意讓賢游擊大物 馬查多加盟教士守三壘

馬查多正式披上教士隊球衣。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天舉行記者會，正式迎接球星馬查多（Manny Machado）加盟，馬查多直呼終於搞定合約，新球季樂意擔任三壘手，會盡力協助隊上的大物游擊新秀。

馬查多昨與教士完成簽約，確定拿到自由球員史上最大約，結束4個月的談約等待，今在記者會正式披上教士隊球衣後，馬查多直呼：「終於結束了，我終於成為教士隊的球員了。」

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馬查多表示能夠加盟教士，成為球隊的一份子，讓他覺得自己備受眷顧，「打從第一天，我和妻子與球隊碰面時，我們就知道、我們非常適合教士。我們真的很開心能來到這，展開棒球職涯、以及人生的新旅程。」

馬查多幫球迷簽名。（USA TODAY Sports）

儘管曾說把自己視為游擊手，但馬查多已在記者會上證實，加盟教士後將擔任三壘手，讓年輕大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）續守游擊，「這對我們來說是完美搭配，他們是最棒的潛力新秀，只要能幫助到他們，我就會去做。」

馬查多認為，既然隊上有最棒的年輕好手能守游擊，那他樂意去守三壘，因為他只想贏得球賽，承諾會盡力幫助塔提斯，就像當年他在金鶯隊剛上大聯盟時，前輩哈迪（J.J. Hardy）非常照顧他一樣。

馬查多透露，游擊手出身的他，當年上大聯盟時被球隊移防三壘，主戰游擊手前輩哈迪真的幫他很多，能拿到金手套獎都要感謝哈迪，所以這次換他當前輩，會盡力幫助隊上的年輕球員。

年僅20歲的游擊大物塔提斯，在大聯盟新秀排名高居第二，馬查多盛讚塔提斯完全是頭猛獸，讓他想起19、20歲的自己，而且塔提斯的身材和爆發力都比自己更棒，「他真是個很棒的球員，表現相當全面，能跑、能守、能打，無所不能。」

馬查多投入教士隊春訓。（USA TODAY Sports）

馬查多將擔任三壘手，把游擊讓給年輕大物。（USA TODAY Sports）

馬查多樂意協助優秀潛力股。（USA TODAY Sports）

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