日職》不愧是四割男！ 傳奇名將點出大王高打擊率關鍵

王柏融。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融在熱身賽展現火燙手感，自隊內紅白戰起已連續6場都有安打，打擊率高達6成15，展現中職「四割男」的水準，令日職各隊高度警戒，現任《日刊體育》球評的傳奇名將和田一浩再度分析大王的打擊型態，並稱讚他不僅有力量，打擊技巧也相當高超，認為這是他打擊率高的關鍵。

和田一浩分析指出，王柏融打擊時身體的重心都能保持在中間，右腳抬腿揮擊，擊球重心轉移到後腳，擊中球後，身體重心都能保持得很不錯。

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和田一浩也再度提到，右投左打的王柏融雖把非慣用腳當軸心腳，但運用得相當靈活，軸心腳也很有力量，左腿在擊中球時都不會向內傾斜，同時揮擊的右臂延伸的非常完美。

和田一浩補充，王柏融出棒方式非常平衡，並不是單靠力量打出強勁的球，而是靠確地擊中球，讓球不僅強勁，也能飛得遠，他看好大王在日職的表現，雖然全壘打可能會減少，但其他數據會相當出色，尤其是打擊率。

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