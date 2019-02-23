足球》昔日宿敵溫情送暖 穆里尼奧盛讚溫格「最佳主帥」

前曼聯主帥穆里尼奧。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前曼聯主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）與前兵工廠教頭溫格（Arsene Wenger）曾在場上水火不容，是足壇著名的宿敵。不過近期穆帥盛讚溫格是「足壇史上最佳總教練」，時光飛逝，如今已不執教的兩人對彼此多了份溫情。

根據《Goal.com》報導，談到老對手溫格，穆里尼奧表示：「他是位非常有智慧的人，足壇史上最佳主帥之一。我來到英格蘭後，就遇到了那年保持不敗戰績的兵工廠，我和佛格森都曾受過挫敗。不過我們三人都為同一個目標而戰，就像最甜蜜的敵人一樣。」

請繼續往下閱讀...

「我想說的是，下一個能夠取得不敗戰績的球隊在哪？誰又可以做到？今天的足球總是強調哲學、言論和公關，但是最終還是要看結果，誰還能比溫格做得更好呢？溫格曾是那支不敗之師的主帥，你必須尊重他。」

至於回憶起當年與溫格交手的往事，穆帥說：「我真的很享受與他競爭的時光，儘管一路上有一些插曲，但是我並不後悔，因為那是我們歷史的一部分。我們不可能回到過去刪除它，但我可以說的是，我一直非常尊重溫格。」

溫格曾在1996年至2018年執教兵工廠，22年當中帶領槍手拿下3次英超金盃、6次足總盃冠軍與7次社區盾冠軍，將人生最精華的時刻都奉獻給了兵工廠。

前兵工廠教頭溫格。（資料照，路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/