全英賽》女單精銳盡出 外媒：戴資穎拚三連霸非易事

世界球后戴資穎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽即將在3月6日點燃戰火，台灣世界球后戴資穎也將力拚3連霸，不過今有外國媒體分析，本屆女單項目幾乎是列強環繞，戴資穎想要衛冕后冠，恐怕並不容易。

戴資穎在去年年終賽因傷退賽後，1月僅參加馬來西亞大師賽，不過在8強就遭到淘汰，隨後也放棄衛冕印尼大師賽，休息2個月就是希望能全力備戰全英賽。

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印尼媒體《VIVA》今撰文指出，從2018年香港公開賽開始、BWF年終賽和2019年馬來西亞大師賽，戴資穎已經連3站沒能封后，儘管之前小戴曾拿下8冠，不過這次想要在全英賽力拚三連霸，恐怕不容易，因為這次除了世界排名第2的西班牙名將瑪琳因傷缺席之外，女單好手們可說是精銳盡出。

《VIVA》雖然認為戴資穎想連霸之路可能不會太順利，不過卻也在報導中提醒自家球員還是得小心應付戴資穎，畢竟2017年首次贏得全英賽小戴就以直落二擊敗宿敵泰國一姐伊瑟儂，去年同樣直落二拍落日本好手山口茜強勢衛冕，世界球后實力仍不容小覷。

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