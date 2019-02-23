NBA》林書豪末節高效率得9分 暴龍險勝馬刺奪7連勝

林書豪末節高效得分，帶動球隊士氣。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰馬刺，台裔後衛林書豪在第四節開局搶走鎂光燈焦點，單節得9分率隊展開反撲，雙方在決勝節互相拉鋸，手感不佳的雷納德（Kawhi Leonard）終場前抄走德羅森（DeMar DeRozan）的球，快攻上籃得分，「神抄截」逆轉戰局，暴龍終場以120：117險勝馬刺，近期拉出一波7連勝。

暴龍季初與馬刺雙雙交易主力球星，把效力9年的德羅森交易出去，換來雷納德和D.格林（Danny Green），掀起軒然大波，德羅森對此相當不滿，去年7月在馬刺主場首次遇上老東家豪不手軟，繳出生涯首次大三元，並助隊獲勝。

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德羅森今天首度重返多倫多，暴龍賽前不僅播放回顧影片向他致敬，全場球迷也起立鼓掌歡呼，熱烈歡迎他，曾是暴龍當家一哥的德羅森也向觀眾揮手致意。

德羅森本季首度重返暴龍主場，獲得全場球迷熱烈歡迎。（美聯社）

林書豪前三節手感冰冷，只靠著罰球拿下3分，暴龍與馬刺戰況膠著，林書豪末節一上來就靠著跳投助隊超前，這也是他此役的首顆進球，隨後再完成三分打拉抬球隊士氣，6分鐘就拿下9分，展現高效率的得分能力，一舉將局勢逆轉。

馬刺決勝時刻仍緊咬比分，貝利納里（Marco Belinelli）在終場前44.9秒投進三分彈，以117：115反超，而伊巴卡（Serge Ibaka）兩罰只中一，馬刺最後24.4秒握有球權，交給德羅森控球，未料雷納德伸手一撈就把球抄走，隨即快攻上籃得分，要回領先。

貝坦斯（Davis Bertans）三分出手落空，羅利（Kyle Lowry）拿下關鍵籃板，雷納德最後2罰俱中鎖定勝局，暴龍終場以120：117驚險擊敗馬刺。

雷納德（左）成功抄球，投進致勝上籃。（美聯社）

雷納德今天23投8中，攻下全場最高的25分，另有6籃板和2抄截，西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻22分6助攻，羅利和D.格林雙雙挹注17分，林書豪替補19分鐘，繳出11分、3籃板、2助攻和1抄截的表現。

馬刺以德羅森的23分、8助攻最佳，貝利納里有21分、6籃板，蓋伊（Rudy Gay）有12分、10籃板，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）僅攻下6分，另有8籃板、3助攻。

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