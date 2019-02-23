NBA》扭傷傷及踝骨 球哥復出還要再等等

波爾扭傷尚未復原。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛波爾（Lonzo Ball）因為腳踝三級扭傷，自1月20日以來就缺陣至今，原本預計休養4到6週，今天又傳出左腳踝骨挫傷勢復原不及，復出還得再等等。

上個月20日湖人面對火箭比賽中，波爾扭傷左腳踝被隊友攙扶下場，隔天核磁共振檢查結果為三級扭傷，至今已經缺席近五週。《Los Angeles Times》記者Tania Ganguli今天報導，球哥因為傷到骨頭，復出時間得延後。

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扭傷當天波爾在球場附近的醫院拍攝X光檢查確認沒有骨折，隔天的核磁共振結果韌帶撕裂，為三級扭傷，不過引發踝骨挫傷。兩週前波爾開始進行水下的跑步訓練，上週開始反重力跑步機訓練，不過因為骨頭傷勢受到限制。

波爾至今缺陣11場比賽，對此「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨表示：「我們仍然少了關鍵角色波爾，但我們的精神絕對同在，同時也期待球隊的表現。」

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