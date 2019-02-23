NBA》湯斯首度缺陣無礙 玫瑰率狼群撕裂尼克

灰狼「飆風玫瑰」羅斯今天攻下20分。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕今天明尼蘇達灰狼作客紐約踢館尼克，湯斯（Karl-Anthony Towns）昨天在前往機場的途中發生車禍，因此進入聯盟的腦震盪保護程序，今天高掛免戰牌，這也是四個賽季303場全勤比賽頭一遭，儘管少了「狼王」，灰狼還是以115：104擊敗尼克笑納3連勝，對手則苦吞主場的18連敗。

灰狼狀元湯斯因車禍缺陣。（法新社）

本場比賽尼克只打了第一節的好球，進入次節，灰狼「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）先連拿7分幫助球隊追平落後比分，隨後替補上陣的托利佛（Anthony Tolliver）連續飆進3顆三分彈，將比分超前，其他隊友也加入得分行列，一下將比分拉開，下半場雖然尼克苦苦追趕，但還是無力回天，最終灰狼就以115：104擊敗尼克。

請繼續往下閱讀...

A.威金斯今天拿下17分6籃板1助攻。（USA TODAY）

灰狼羅斯20分2籃板3助攻，吉布森（Taj Gibson）拿下個人本賽季得分新高的19分10籃板3助攻，A.威金斯（Andrew Wiggins）17分6籃板1助攻，托利佛16分3籃板，薩里奇（Dario Saric）13分7籃板，J.提格（Jeff Teague）12分1籃板11助攻。

吉布森寫下個人本賽季得分新高19分。（美聯社）

尼克多森（Damyean Dotson）20分3籃板3助攻，特里爾（Allonzo Trier）20分3籃板1助攻，諾克斯（Kevin Knox）18分7籃板1助攻，D.喬丹（DeAndre Jordan）16分19籃板1助攻，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）15分6籃板1助攻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/