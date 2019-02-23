NBA》精彩突破3位防守球員 林書豪漂亮完成三分打（影音）

林書豪今在第四節爆發，單節高效率灌進9分，成球隊贏球功臣之一。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今迎來加盟多倫多暴龍後第兩戰，前三節手感冰冷僅靠罰球拿2分，決勝節卻發威單節高效率進帳9分，今天還在比賽中大秀精彩過人，突破馬刺3位防守球員上籃得分，還要到犯規，漂亮完成三分打。

相關影片請點此

林書豪加盟暴龍表線亮眼，轉隊首秀就貢獻8分、5籃板、5助攻，明星賽休息將近一週後，今開工還再找手感，前三節5投盡墨，僅罰球拿下2分，不過到了關鍵最末節，林書豪找回手感，不但幫助球隊逆轉比分，更稱職帶動球隊士氣，扭轉場上局勢也打出自己的價值。

請繼續往下閱讀...

Jeremy Lin stops and pops for the lead!#WeTheNorth 106#GoSpursGo 100



Midway through the 4th on @ESPNNBA pic.twitter.com/PH6S4ryImp — NBA （@NBA） February 23, 2019

11 double-doubles in the last 12 games for @sergeibaka pic.twitter.com/ESltIn9znT — Toronto Raptors （@Raptors） February 23, 2019

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/