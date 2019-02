NBA》精彩突破3位防守球員 林書豪漂亮完成三分打（影音）

林書豪今在第四節爆發,單節高效率灌進9分,成球隊贏球功臣之一。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪今迎來加盟多倫多暴龍後第兩戰,前三節手感冰冷僅靠罰球拿2分,決勝節卻發威單節高效率進帳9分,今天還在比賽中大秀精彩過人,突破馬刺3位防守球員上籃得分,還要到犯規,漂亮完成三分打。

林書豪加盟暴龍表線亮眼,轉隊首秀就貢獻8分、5籃板、5助攻,明星賽休息將近一週後,今開工還再找手感,前三節5投盡墨,僅罰球拿下2分,不過到了關鍵最末節,林書豪找回手感,不但幫助球隊逆轉比分,更稱職帶動球隊士氣,扭轉場上局勢也打出自己的價值。

Jeremy Lin stops and pops for the lead!#WeTheNorth 106#GoSpursGo 100



Midway through the 4th on @ESPNNBA pic.twitter.com/PH6S4ryImp