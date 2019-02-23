NBA》精彩突破3位防守球員 林書豪漂亮完成三分打（影音）

2019/02/23 12:12

林書豪今在第四節爆發，單節高效率灌進9分，成球隊贏球功臣之一。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今迎來加盟多倫多暴龍後第兩戰，前三節手感冰冷僅靠罰球拿2分，決勝節卻發威單節高效率進帳9分，今天還在比賽中大秀精彩過人，突破馬刺3位防守球員上籃得分，還要到犯規，漂亮完成三分打。

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林書豪加盟暴龍表線亮眼，轉隊首秀就貢獻8分、5籃板、5助攻，明星賽休息將近一週後，今開工還再找手感，前三節5投盡墨，僅罰球拿下2分，不過到了關鍵最末節，林書豪找回手感，不但幫助球隊逆轉比分，更稱職帶動球隊士氣，扭轉場上局勢也打出自己的價值。

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