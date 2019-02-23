日職》單場掃雙安 大王敲出春訓首支三壘打

王柏融今天對戰廣島，力扛第三棒指定打擊。（資料照，中央社）





〔體育中心／綜合報導〕火腿春訓自辦熱身賽，今天與廣島交手，王柏融擔任先發第三棒指定打擊，對決廣島強力左投強森（Kris Johnson），首打席就擊出內野安打，連續7場熱身賽都出安打。

強森曾在2015年勇奪央聯防禦率王，2016年拿下日職投手最高榮譽的澤村賞，成為史上第2位獲獎的洋投。1局上的首次對決，王柏融從強森手中敲出一、二壘方向滾地球，雖未能穿過二壘手金手套6連霸的菊池涼介防區，但仍靠著腳程，跑上一壘形成內野安打，與開路先鋒西川遙輝雙雙擊出安打，形成一二壘有人，這也是王柏融自隊內對抗賽以來，連續7場熱身賽敲出安打。

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火腿先發投手有原航平主投3局退場，投出2次三振，無安打無失分，王柏融4局上第二打席再擊出二壘滾地球，不過卻遭到刺殺出局。廣島4局下展開兇猛攻勢灌4分，包括梅西亞的2分砲，取得4分領先，王柏融6局上第3度上場打擊，一上來就從Casey Lawrence手中敲出春訓首支三壘安打，横尾俊建隨即敲出2分砲，送大王回來得分，火腿追到2：4落後。

上稿時間：11:58

更新時間：13:40

日本火腿先發打線

1 西川遙輝 中

2 大田泰示 右

3 王柏融 DH

4 近藤健介 三

5 横尾俊建 一

6 清宮幸太郎 左

7 谷內亮太 二

8 石川亮 捕

9 中島卓也 游

先發投手 有原航平

廣島鯉魚先發打線

1 田中廣輔 遊

2 菊池涼介 二

3 坂倉將吾 左

4 鈴木誠也 右

5 西川龍馬 一

6 長野久義 DH

7 梅西亞 三

8 野間峻祥 中

9 會澤翼 捕

先發投手 強森

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