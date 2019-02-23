MLB》好事近了？ 費城人老闆直飛賭城找哈波

費城人老闆已抵達哈波家鄉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕頂級自由球員剩哈波（Bryce Harper）沒開獎，美媒報導費城人老闆已飛往拉斯維加斯，親自與哈波會面，有可能傳出好消息。

費城當地媒體《NBC Sports Philadelphia》指出，費城人老闆已搭機前往哈波的家鄉拉斯維加斯，哈波本人和老婆目前都在那。《MLB Network》的Jon Heyman則透露，費城人老闆這次是獨自前往，總裁和總管都未隨行，而哈波的經紀人波拉斯（Scott Boras）團隊也在拉斯維加斯。

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大聯盟官網指出，這是費城人第三次與哈波面對面對談，預期至少要等到美國時間週五傍晚，雙方才有簽約可能，推測這次的會面，可能是想確認雙方是否都有簽長期大約的共識。

大聯盟官網也說，白襪和教士已經退出競爭行列，一度呼聲極高的巨人，可能無意跟進哈波報價，而前東家國民仍有希望，但費城人是目前最有能力滿足哈波報價的球隊，這可能是哈波為何想親自跟費城人老闆見面的原因。

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