NBA》溜馬雙星聯手砍44分 鵜鶘慘遭逆轉

波丹諾維奇貢獻20分5籃板，率隊贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今坐鎮主場迎戰鵜鶘，高居東部第3的溜馬此役靠著後衛麥休斯（Wesley Matthews）與前鋒波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在下半場吹起反攻號角，率隊克服落後20分劣勢，終場溜馬以126：111擊退鵜鶘，近8戰狂奪7勝。

上半場鵜鶘團隊投進8顆三分彈，加上明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）在油漆區內展現強大優勢，半場結束，鵜鶘以71：58領先溜馬。

請繼續往下閱讀...

易籃後，麥休斯外線開火，砍進4記三分球帶領球隊反撲。後段，溜馬替補中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）與T.艾文斯（Tyreke Evans）聯手拿下9分，助球隊反超比分。

A.戴維斯僅拿15分8籃板。（法新社）

比賽來到決勝節，T.艾文斯與波丹諾維奇連續得分，溜馬打出一波8：0攻勢，將領先擴大到雙位數。儘管鵜鶘苦苦追分，但仍守不住溜馬能裡能外的攻勢，最終溜馬以15分之差，帶走勝利。

麥休斯此役轟下全場最高的24分，波丹諾維奇貢獻20分5籃板，板凳出發的T.艾文斯進帳17分2抄截2火鍋，沙波尼斯則挹注18分13籃板，展現高效率表現。鵜鶘方面則以前鋒C.迪亞洛（Cheick Diallo）的16分為最佳，A.戴維斯僅拿15分8籃板。

T.艾文斯下半場頻頻砍分。（法新社）

麥休斯此役轟下全場最高的24分。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/