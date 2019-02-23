NBA》畢爾單場46分白搭 黃蜂全員轟炸螫傷巫師

巫師畢爾單場轟下46分卻無奈吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天夏洛特黃蜂主場迎戰華盛頓巫師，本場比賽黃蜂靠著「天行者」沃克（Kemba Walker）與巴頓（Nicolas Batum）合拿47分的帶領下，合計6人得分上雙，並且全員得分，最終以123：110擊敗巫師，並賞給對手3連敗。

黃蜂沃克（左）與巴頓（右）合拿47分。（法新社）

儘管今天巫師的畢爾（Bradley Beal）個人轟下46分寫下本季得分新高，但獨自一人還是抵擋不住黃蜂的猛烈砲火，首節打完巫師取得11分領先，可以說是壓著黃蜂打，到了第二節黃蜂火力甦醒，不但追回落後分數還將比分超前，進入到下半場，雖然巫師苦苦追趕，但黃蜂持續保持領先，沒有讓巫師有追平的機會，最終黃蜂以123：110螫傷巫師。

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蘭柏今天攻下16分6籃板1助攻。（美聯社）

沃克27分5籃板11助攻，巴頓20分8籃板5助攻，蘭柏（Jeremy Lamb）16分6籃板1助攻，布里吉斯（Miles Bridges）14分6籃板，M.威廉斯（Marvin Williams）13分9籃板1助攻，C.澤勒（Cody Zeller）11分9籃板3助攻。

畢爾46分6籃板7助攻，J.格林（Jeff Green）16分2籃板3助攻，史托倫斯基（Tomas Satoransky）15分3籃板4助攻，波提斯（Bobby Portis）12分12籃板1助攻，亞里札（Trevor Ariza）10分5籃板3助攻。

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