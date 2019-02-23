日職》江宏傑為巨人熱身賽開球 與監督開心閒話家常（影音）

江宏傑為日職巨人熱身賽開球。（華研國際提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕桌球好手江宏傑今天受邀為日職讀賣巨人熱身賽開球，賽前並與巨人監督原辰德合影，他表示，陽岱鋼是他超欽佩的選手，他非常開心能夠幫陽岱鋼的球隊開球。

巨人在日職公辦熱身賽首戰樂天金鷲，江宏傑穿上巨人球衣站上投手丘，投出精彩的一球，現場球迷熱情歡呼回應，他表示，非常感謝球隊的邀請，讓他能夠榮幸地站在這裡開球。

請繼續往下閱讀...

江宏傑指出，巨人不只在日本高人氣，在台灣也擁有超多球迷，他非常開心能夠幫陽岱鋼的球隊開球，「他是我超欽佩的選手，也很高興能跟大家一起共度這一刻，也祝福巨人隊目標日本第一！」

日職球團在2月常到沖繩進行熱身賽，效力日本T LEAGUE桌球聯賽的江宏傑，所屬球隊正是主場在沖繩的ASTEEDA，在沖繩奧武山棒球場開球對他別具意義。

2020年東京奧運即將到來，江宏傑雖在T LEAGUE有眾多賽事，但也決心要挑戰奧運，未來會做更多的備戰安排，他強調，接下來會向巨人的優秀選手學習，秉持追求第一的精神在運動場上拚戰。

巨人監督原辰德賽前特別與江宏傑合影，展現出親切的一面。原辰德也關心江宏傑在日本的比賽，兩人還閒話家常，從天氣聊到台灣的生活。

江宏傑（右）與巨人監督原辰德合影。（華研國際提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/