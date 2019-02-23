富邦盃少棒》台東豐田突破封鎖 險勝桃園仁善晉級

富邦盃少棒仁善國小與豐田國小之戰，豐田國小以3：1勝仁善國小。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦盃12強少棒大賽進入4強，4強賽首戰由台東豐田和桃園仁善交手，仁善推出王牌投手邱宇珩，雖然投球內容不錯，卻遭台東豐田封鎖。豐田則由楊譁永和彭凡兩位投手合力封鎖，終場3:1險勝仁善，晉級冠軍戰。

豐田險勝，教練莊獻祥說，有預測到對方會推出陣中最好的投手，賽前有提醒自家球員抓對方變化球打，低比分戰也在預期內，3局上先馳得點則是關鍵。

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楊譁永攻守俱佳，也被教練評為四拍子好手，今天他投球方面先發4.1局失1分，打擊方面則是4局上擊出帶打點安打，從投手丘上退場後則擔任捕手。楊譁永說:「沒有太大壓力，給自己表現打90分以上，覺得控球還可以。」

豐田國小先發投手楊譁永。

豐田國小投手彭凡。（記者簡榮豐攝）

豐田國小黃義傑。（記者簡榮豐攝）

仁善國小投手廖宥霖。（記者簡榮豐攝）

豐田國小許定捷擊出一分打點安打。（記者簡榮豐攝）

富邦盃少棒仁善國小與豐田國小之戰，豐田國小以3：1勝仁善國小，教練與球員擊掌慶賀。（記者簡榮豐攝）

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