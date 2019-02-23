足球》利物浦後衛表忠誠 「希望成為紅軍傳奇」

利物浦後衛范戴克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦明星後衛范戴克（Virgil van Dijk）前年以破紀錄的7500萬英鎊轉會至紅軍後，迅速成為防線上不可或缺的一員。近期他也展現出對球隊的忠誠，並希望能夠成為利物浦的傳奇球員，同時他也深信球隊將會是本季英超冠軍。

根據英媒《每日镜报》報導，范戴克受訪時表示：「利物浦曾經為我竭盡全力，現在我只想為他們付出一切，確保我們能夠取得偉大的成就。」

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「我還記得在我剛來到球隊開始訓練之前，那是和萊斯特城的比賽，我在球場、會議室，遇到了很多傳奇球星和偉大的人物。這是一些特別的東西。當你決定為這支俱樂部效力的時候，你總是會受到歡迎，這也是我想為利物浦踢球的原因之一。」

談到希望如何被銘記，范戴克說：「我希望成為利物浦的傳奇，此刻我想到的就是這個，我想在這裡取得偉大的成就，甚至是驚人的成就。」

利物浦後衛范戴克。（路透）

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