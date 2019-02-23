日職》陽岱鋼炸裂！ 官辦熱身賽首轟出爐（影音）

陽岱鋼在官辦熱身賽首戰敲出陽春砲。（取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）



〔體育中心／綜合報導〕效力讀賣巨人的台灣好手陽岱鋼，今天在官辦熱身賽首戰擔任第6棒右外野手，6局下從樂天後援投手濱矢廣大手中敲出陽春砲，這也是他官辦熱身賽的首轟。

讀賣巨人王牌投手菅野智之今天先發遭狙擊，主投2局雖然只被敲出2支安打，但卻失了2分，1分為責失分，包括樂天洋砲Jabari Blash的陽春砲，接替投球的野上亮磨和今村信貴也先後掉分，共失3分，田中和基在3局上開轟，樂天6局上就取得5：1領先。

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陽岱鋼前兩打席都沒有敲出安打，還吞下1次三振，6局下第三度上場打擊，面對樂天第三任後援投手濱矢廣大，相中外角偏高130公里的指叉球，擊出右外野陽春砲，開轟也點燃球隊反攻火焰，石川慎吾、北村拓己連續擊出安打攻占一三壘，山本泰寛適時擊出高飛犧牲打，再追回1分，以3：5兩分落後。

陽岱鋼開轟走回休息室與教練團擊掌慶祝。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）



陽岱鋼 ホームラン！

右中間に叩き込みオープン戦1号！



巨人 ２対５ 楽天#giants #ジャイアンツ pic.twitter.com/gD3MHli88N — 捨て垢 （@r2356102693g2） 2019年2月23日

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