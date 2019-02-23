籃球》爆冷！世界盃資格賽中國慘敗 上次輸約旦還是12年前

〔體育中心／綜合報導〕世界盃資格賽最後一階已於2月21開打，中國男籃昨作客出戰約旦，不過此役中國隊狀態低迷，罰球、三分球火力全失，罰球命中率僅41.7%，外線命中率更是只有18.8%，最終就以62：86大比分差遭約旦痛宰。

約旦雖是西亞勁旅，這次出賽的中國隊陣容也較年輕，不過之前中國隊過去和約旦隊交手時總是贏得相當輕鬆，昨日賽前兩隊共交手過15次，中國隊取得14勝1負壓倒性的對戰優勢，而兩隊本屆第一次交手中國以94：54輕鬆獲勝，前次交手又以42分之差痛宰對手，上次輸給約旦已經是12年的日本亞錦賽了。

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原以為中國男籃此戰也能輕鬆收勝，不料此役才開打中國隊就陷入苦戰，雖然有前NBA火箭球員「大魔王」周琦加持，不過他在禁區孤掌難鳴，只能任由約旦在籃下予取予求，半場打完中國隊就已經18分落後。

中國男籃昨慘輸約旦。（取自FIBA官網）

下半場開打後，中國隊仍是毫無反抗之力，罰球狀況更是慘不忍睹，整場比賽中國男籃24罰僅10中，反觀對手約旦男籃則是26罰21中、罰球命中率高達80.8%，除了罰球糟糕，中國隊在外線更是冷冰冰，全隊32投僅6中，最終就以62：86慘敗約旦。

中國男籃總教練李楠賽後接受中媒《網易體育》訪問時痛批，認為這是中國隊這兩年以來打得最差的一場比賽。

「除了周琦之外，我們陣中其實沒有真正的內線，今天這場比賽是過去兩年裡最差的一場。」李楠說道，此外中國隊在身體對抗上一直處於下風，也讓李楠相當不滿。

「在這種級別的比賽與對方在激烈身體對抗下，要怎麼樣發揮技術，今天對球隊是個很好的檢驗。」李楠說，而他也表示賽前雖然自己反覆提醒陣中球員，但比賽最後的結果不盡如人意，中國男籃必須要「自己找出問題來」。

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