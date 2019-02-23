HBL》廖怡婷、陳映慈為隊友而戰 率苗商擊敗東泰

苗商廖怡婷今日投進3顆三分球，攻下30分外帶9助攻、7籃板，展現全方位身手。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕苗栗高商在107學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級坐擁「三劍客」廖怡婷、陳映慈及李佩玲，無奈李佩玲膝蓋受傷，恐怕8強階段都將報銷，今日面對8強新軍東泰高中，廖怡婷、陳映慈為戰友奮戰，攜手轟進48分，率隊以92：88氣走東泰，保有晉級4強的機會。

李佩玲日前對永仁高中扭傷膝蓋，今日還被下令拿拐杖才能隨隊移動。眼見隊友重傷難以再戰，廖怡婷、陳映慈昨晚集合全隊開會，分配每人在場上的主要任務，而廖怡婷負責得分、陳映慈處理籃板，兩人各司其職率領隊友打下8強第2勝。

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廖怡婷今日投進3顆三分球，攻下30分外帶9助攻、7籃板，展現全方位身手；陳映慈繳出18分及生涯單場新高22籃板，她打趣表示，「我還真想不到會有這麼多籃板，有點嚇到！」

值得一提的是，上屆苗商隊長徐詩涵今日到場看球，中場休息從觀眾席上大喊「廖怡婷加油！」令學妹受寵若驚更信心加倍，廖怡婷笑說，「學姊是我們的支柱，她喊我名字後，讓我信心都跟著來了。」

苗商廖怡婷獲學姊徐詩涵加油，下半場繼續發威，全場攻下30分。（記者林岳甫攝）

苗商廖怡婷。（記者林岳甫攝）

苗商廖怡婷受到對手東泰高中球員嚴防，仍攻下30分。（記者林岳甫攝）

苗商廖怡婷。（記者林岳甫攝）

苗商老教頭吳喜松（左）及教練林怡辰（中）。（記者林岳甫攝）

苗商陳映慈為隊友而戰，繳出18分及生涯單場新高22籃板。（記者林岳甫攝）

苗商廖怡婷獲學姊徐詩涵加油，下半場繼續發威，全場攻下30分。（記者林岳甫攝）

苗商加油團開心慶祝（記者林岳甫攝）

苗商加油團開心慶祝（記者林岳甫攝）

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