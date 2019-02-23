NBA》聯盟唯一亞洲富「豪」 林書豪：有時感覺並不好

林書豪希望可以有更多亞洲或亞裔球員加入NBA。（資料照，今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕轉隊至多倫多暴龍前，台裔後衛林書豪接受美國媒體《The Undefeated》專訪，談到亞裔身分以及亞洲文化等議題，林書豪是本季目前聯盟唯一亞裔球員，他坦言，有時感覺並不好，希望可以有更多球員加入NBA。

林書豪專訪以QA方式進行，作者提到林書豪於社群網路影響力是目前現役球員最高，從推特253萬人到微博追蹤人數590萬人，僅次於退役的湖人隊球星布萊恩。

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擁有驚人影響力，林書豪常為亞裔發聲，但他從林來瘋之後發現，這世界仍對亞裔族群、文化充滿不同見解，感覺外界尚未真的準備好，可以接受亞裔美國人的運動文化。

日本球員渡邊雄太與灰熊簽下雙向合約，尚未以正式合約加入NBA。林書豪是本季唯一亞裔，他透露，先前在夏季聯盟與中國球員丁彥雨航合作，他告訴對方，希望他可以順利進NBA，如果可以一起打球，感覺會很棒。

下週一是奧斯卡頒獎典禮，亞裔電影「瘋狂亞洲富豪」雖然落榜所有入圍，不過這部高人氣電影也造就外界關注亞裔美籍族群，加上近期體壇大坂直美等人崛起，林書豪表示，他們展現許多突破，「我會一直聲援他們。」

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