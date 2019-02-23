足球》力挺厄齊爾！兵工廠隊友跳出來贊聲

兵工廠球星厄齊爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠球星厄齊爾（Mesut Ozil）本季慘遭主帥埃梅里（Unai Emery）棄用，除了上場時間不固定外，交易的新聞也時有所聞。不過近期隊友選擇站出來力挺，認為厄齊爾是世界級的球員、對球隊的幫助很大。

昨兵工廠歐聯盃32強戰勝鮑里索夫的比賽中，厄齊爾獲得難得的先發機會，並且有優異的發揮，賽後隊友伊沃比（Alex Iwobi）也盛讚，「我們都知道厄齊爾是什麼樣的球員，因為我們每天都能看到他在訓練中的表現。他就是一名世界級球員，如果我跑位的話，他的視野可以觀察到我，並且及時傳出助攻。我希望他能夠繼續參加比賽。」

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而後衛索克拉蒂斯（Sokratis Papastathopoulos）接受採訪時也幫前德國國腳聲援，「厄齊爾踢得很棒，當他身體健康的時候，他是球隊當中最重要的球員之一。當然事情進展不順利的時候，每個人都會遭受批評，但我們也要看看厄齊爾過去這幾年為這支球隊做了什麼。」

「所有的球員們都站在他的身後，我們需要厄齊爾來幫助球隊前進，因為我們很清楚知道他對我們來說是很重要的。現在他的狀態很棒，希望下一場比賽他可以繼續有這樣出色的表現。」

儘管隊友「有嘴講甲無涎」，但厄齊爾能否繼續出賽，還是看總教練主帥埃梅里的態度，有傳言指出他們已經決裂，厄齊爾離隊已經是早晚的問題，雙方很有可能會在今年夏天分道揚鑣。

兵工廠球星厄齊爾。（路透）

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