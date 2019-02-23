富邦盃少棒》邱立璿完封勝 龜山勝福林晉級

龜山國小先發投手邱立璿。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰組合出爐，下午4強戰桃園龜山迎戰台北福林，龜山推出邱立璿擔任先發投手，他完投6局僅被對方擊出3支安打、無失分，幫助龜山4:0贏得冠軍戰門票，明天下午龜山將和台東豐田爭奪冠軍。

邱立璿自認今天控球狀況佳，賽前教練就設定希望他盡可能完投，還透露教練和他說，只要表現好，賽後可以受訪，讓他下定決心要拿出好表現。他說:「投球跟受訪都不會緊張，不過打擊時就比較緊張，因為打不好會被教練唸。明天冠軍戰只能打，不緊張才會打得好。」

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龜山、豐田再次重現去年底徐生明少棒賽和勝求盃少棒的冠軍戰組合，雙方正好各取一冠，兩隊在重光盃則是準決賽時遭遇，當時龜山6:3險勝，雙方實力堪稱相當。

龜山教練干易哲說:「已經有心理準備，對方會拿今天未出賽的最好投手對我們，即使不是先發，也一定會在後面登板。我們這屆小朋友心理素質都還不錯，今天邱立璿好投是關鍵，明天若無意外應該會推出李立威登板。」

龜山國小先發投手邱立璿。（記者簡榮豐攝）

龜山國小先發投手邱立璿。（記者簡榮豐攝）

龜山國小李立威。（記者簡榮豐攝）

福林國小先發投手曾睿恩。（記者簡榮豐攝）

龜山國小總教練李政達。（記者簡榮豐攝）

福林國小總教練章子健。（記者簡榮豐攝）

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