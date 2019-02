NBA》喬治致勝球延長賽氣走爵士 魏少連續大三元紀錄中斷（影音）

P.喬治最後1.6秒拋進高難度致勝球,幫助球隊在2OT氣走爵士。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕排名西部第三的雷霆今在主場迎戰爵士,明星後衛「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)豪取43分,無奈在延長賽6犯畢業,連續大三元場次也中斷,而P.喬治(Paul George)今暴砍全場最高45分,更用高難度拋投在1.6秒投進絕殺致勝球,最終雷霆就以148:147險勝爵士。

雷霆、爵士首節就展開激戰,主場作戰的雷霆,雖然在次節稍為將分數拉開,不過易籃後換爵士火力全開,但決勝節沒能擋下雷霆的反撲,P.喬治末節連拿5分將比數追平,不過爵士一哥米契爾(Donovan Mitchell)和魏斯布魯克,先後在外線失手,兩隊以129:129進入延長賽。

請繼續往下閱讀...

首次延長,雙方依舊難分難解,魏斯布魯克也打到犯滿畢業,而爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)關鍵補籃續命,也把比賽帶入2度延長,今日手感火燙的P.喬治在比賽結束前最後10秒搶下籃板,1.6秒騎馬射箭將球高度拋過戈貝爾頭頂命中致勝分,成功主場以1分之差擊退爵士。

T E A R D R O P@Yg_Trece wins it for the @okcthunder in #PhantomCam! #ThunderUp pic.twitter.com/oHX2hVkRHY