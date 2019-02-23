NBA》喬治致勝球延長賽氣走爵士 魏少連續大三元紀錄中斷（影音）

P.喬治最後1.6秒拋進高難度致勝球，幫助球隊在2OT氣走爵士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕排名西部第三的雷霆今在主場迎戰爵士，明星後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）豪取43分，無奈在延長賽6犯畢業，連續大三元場次也中斷，而P.喬治（Paul George）今暴砍全場最高45分，更用高難度拋投在1.6秒投進絕殺致勝球，最終雷霆就以148：147險勝爵士。

雷霆、爵士首節就展開激戰，主場作戰的雷霆，雖然在次節稍為將分數拉開，不過易籃後換爵士火力全開，但決勝節沒能擋下雷霆的反撲，P.喬治末節連拿5分將比數追平，不過爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）和魏斯布魯克，先後在外線失手，兩隊以129：129進入延長賽。

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首次延長，雙方依舊難分難解，魏斯布魯克也打到犯滿畢業，而爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）關鍵補籃續命，也把比賽帶入2度延長，今日手感火燙的P.喬治在比賽結束前最後10秒搶下籃板，1.6秒騎馬射箭將球高度拋過戈貝爾頭頂命中致勝分，成功主場以1分之差擊退爵士。

雷霆一哥魏斯布魯克攻下43分、15籃板、8助攻，僅差2次助攻，就能演出本季第25次、生涯第129次大三元，惜在第一次延長賽就提前犯滿畢業，無緣將連續三雙場次推進到12場；而P.喬治則拿下全場最高45分、9籃板、7助攻，又飆進致勝球，可說是雷霆贏球的大功臣。

米契爾砍下全隊最高38分、5助攻、4籃板，戈貝爾也繳出26分、16籃板「雙十」成績單，菲佛斯（Derrick Favors）挹注24分，可惜最後一波進攻沒能擋住雷霆反撲，苦吞2連敗。

魏斯布魯克（左）1OT時6犯畢業，無緣將自己連續大三元場次推進到12場。（美聯社）

爵士中鋒戈貝爾。（美聯社）

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