NBA》勇士D.格林想要大約？ 經紀人將換詹皇好兄弟保羅

金州勇士球星D.格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士球星D.格林（Draymond Green）將在2020年夏天成為自由球員，根據《美國雅虎》爆料，D.格林將換掉經紀人，換成「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的經紀人保羅（Rich Paul）。

D.格林現任的經紀人為B·J·阿姆斯壯（B.J. Armstrong），他是前NBA球員，屬於沃瑟曼（Wasserman）媒體集團的一部分。

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但據《美國雅虎》記者海因斯（Chris Haynes）撰文指出，D.格林接近要把經紀人換成《Klutch Sports》的保羅，還爆料D.格林曾被沃瑟曼集團譴責過。

D.格林在2015年球季和勇士簽下5年8200萬美元的合約，這份約將於2020年夏天到期，屆時他將成自由球員，可能會想爭取一份大約。

保羅的客戶除了詹姆斯外，還有巫師明星控衛沃爾（John Wall）、七六人後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）、騎士中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）、公鹿後衛布雷德索（Eric Bledsoe）。

此外，保羅在過去6個月內還把「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、大莫里斯（Markieff Morris）、小莫里斯（Marcus Morris）、以及D.格林等人納入自家旗下。

D.格林本季出賽43場，場均7.2分、7.5籃板、7.3次助攻、1.5次抄截，平均賞出1次火鍋。不過，D.格林本賽季平均得分未達10分，近5個球季來最差，三分球命中率也降到25％。

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