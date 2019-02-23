HBL》曾萱儀「強心臟」 率永仁成為本屆首支4強隊伍

永仁曾萱儀跳投得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕永仁高中是107學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級冠軍大熱門之一，今日靠著曾萱儀連兩場爆發，以72：68本屆兩度擊敗尋求三連霸的普門中學，也成為本屆率先晉級3月16日台北小巨蛋決賽的隊伍。

曾萱儀前役對苗栗高商飆進生涯新高4顆三分球及22分；她在此仗又進帳全隊最高18分。至於主控連怡雯兩度遇到普門都獲得不少空檔機會，她繳出13分、10籃板、7助攻與4抄截，且打滿40分鐘，替球隊穩定軍心，高二前鋒鄭慧慈11分、19籃板。

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永仁林佳蓉與普門陳芷英爭球。（記者林正堃攝）

在教練時超傑眼中的曾萱儀就是名「Free Style」，平時不願按照球隊方法走，為了增加子弟兵的威脅性，時總特別在8強前練球要求練習超大距離三分球，果然在此仗發揮效果，曾萱儀最後砍進石破天驚的三分彈，成為球隊贏球功臣。

有趣的是，永仁隊長吳瑋茹末節剩下8分鐘左右就5犯畢業，想不到由同學6年的曾萱儀挺身而出，使她免於淪為戰犯。吳瑋茹打趣表示，「曾萱儀過去關鍵時刻都是漏人或失誤，這次能砍進致勝三分球，我對她6年的氣一次全消，現在對她只有滿滿的愛。」

永仁林佳蓉上籃得分。（記者林正堃攝）

永仁連怡雯跳投得分。（記者林正堃攝）

永仁鄭慧慈籃下得分。（記者林正堃攝）

普門陳郁婷。（記者林正堃攝）

普門洪萱珈。（記者林正堃攝）

普門洪萱珈上籃得分。（記者林正堃攝）

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