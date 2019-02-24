王柏融、陽岱鋼同場較勁 今日賽事預告與轉播

王柏融。（資料照，中央社）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
今天NBA有兩場的賽事轉播，首先紫金大軍湖人將要面對到鵜鶘，湖人目前還在西部的第十名，對於角逐季後賽席次相當激烈，勢必得場場全力搶勝，詹皇是否能帶領眾小將取得勝利呢，我們拭目以待。
請繼續往下閱讀...
第二場則要由火箭對上西部龍頭勇士，火箭與勇士在去年西部冠軍戰碰頭，最終火箭吞下敗仗，今年捲土重來，不過目前戰績不見起色，僅排名在西部第五的位置，面對五星宇宙勇，大鬍子哈登能夠帶隊搶勝嗎，請繼續看下去囉。
日職熱身賽持續進行，今天兩位旅日好手王柏融、陽岱綱將要進行交戰，本季轉戰日職的大王在春訓打出火燙的六成打擊率，陽岱綱也擺脫了受傷陰霾，昨日的熱身賽更是開轟，兩位台灣強打會在比賽中擦出什麼火花呢，請準時鎖定轉播囉！
NBA
08:00 湖人@鵜鶘 緯來體育
09:30 火箭@勇士 愛爾達體育1台
10:30 火箭@勇士（D-LIVE）
HBL
12:20 南山高中@普門高中
14:00 永仁高中@淡水商工
15:40 南湖高中@青年高中
17:20 光復高中@松山高中
19:00 能仁家商@南山高中
轉播：FOX體育、FOX體育3台
SBL
17:00璞園@台銀
19:00 裕隆@達欣
轉播:Win TV綜合台、麥卡貝網路電視
ABL
15:00 澳門戰狼@寶島夢想家 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1
日職熱身賽
12:00 日本火腿@讀賣巨人 愛爾達體育2台、緯來育樂台
中信兄弟春訓熱身賽
13:00 樂天@兄弟 緯來體育
統一獅春訓熱身賽
17:00 斗山熊@統一獅 ELEVEN SPORTS1
陽岱鋼。（取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv