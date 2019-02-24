王柏融、陽岱鋼同場較勁 今日賽事預告與轉播

王柏融。（資料照，中央社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有兩場的賽事轉播，首先紫金大軍湖人將要面對到鵜鶘，湖人目前還在西部的第十名，對於角逐季後賽席次相當激烈，勢必得場場全力搶勝，詹皇是否能帶領眾小將取得勝利呢，我們拭目以待。

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第二場則要由火箭對上西部龍頭勇士，火箭與勇士在去年西部冠軍戰碰頭，最終火箭吞下敗仗，今年捲土重來，不過目前戰績不見起色，僅排名在西部第五的位置，面對五星宇宙勇，大鬍子哈登能夠帶隊搶勝嗎，請繼續看下去囉。

日職熱身賽持續進行，今天兩位旅日好手王柏融、陽岱綱將要進行交戰，本季轉戰日職的大王在春訓打出火燙的六成打擊率，陽岱綱也擺脫了受傷陰霾，昨日的熱身賽更是開轟，兩位台灣強打會在比賽中擦出什麼火花呢，請準時鎖定轉播囉！

NBA

08:00 湖人@鵜鶘 緯來體育

09:30 火箭@勇士 愛爾達體育1台

10:30 火箭@勇士（D-LIVE）

HBL

12:20 南山高中@普門高中



14:00 永仁高中@淡水商工



15:40 南湖高中@青年高中



17:20 光復高中@松山高中



19:00 能仁家商@南山高中

轉播：FOX體育、FOX體育3台

SBL

17:00璞園@台銀

19:00 裕隆@達欣

轉播:Win TV綜合台、麥卡貝網路電視

ABL

15:00 澳門戰狼@寶島夢想家 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

日職熱身賽

12:00 日本火腿@讀賣巨人 愛爾達體育2台、緯來育樂台

中信兄弟春訓熱身賽

13:00 樂天@兄弟 緯來體育

統一獅春訓熱身賽

17:00 斗山熊@統一獅 ELEVEN SPORTS1

陽岱鋼。（取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

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