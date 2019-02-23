體操》「鞍馬王子」李智凱新年首戰 在墨爾本擊敗中國勁敵奪金

李智凱墨爾本站鞍馬項目奪金。（取自賽事官方臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱今日在體操世界盃墨爾本站鞍馬決賽登場，再度搬出招牌動作湯瑪士迴旋，以15.266分以0.033分之差，氣走中國名將翁浩，李智凱連兩站在體操世界盃賽事奪金，更為2020年東京奧運增添更多信心。

22歲的李智凱近年逐漸站穩國際舞台，2017年奪下台北世大運鞍馬金牌，去年再接再厲摘下雅加達亞運鞍馬金牌，接下來目標擺在2020年東京奧運。

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李智凱去年在體操世界盃共兩度摘金，去年11月德國科特布斯站為東京奧運積分第一站，李智凱以15.508分勝過勁敵中國名將翁浩的15.266分，進帳奧運積分30分，為邁向東奧奠定好的開始。

這次遠征墨爾本，也是2019年首次亮相，李智凱在鞍馬預賽搬出難度6.200分套路，在完成分8.700，以總分14.900分，闖入決賽8強。他預賽成績僅次於翁浩的15.033分，兩人決賽將再次同場較勁。

日本的長谷川智將是2017年世大運鞍馬銅牌，決賽獲得14.666分取得領先位置，而接著上場的李智凱整體表現更是一氣呵成，完美下馬後，連教練林育信都在一旁振奮不已，以15.266分躍居領先位置，頭號勁敵翁浩在倒數第2位出賽，最終拿到15.233分，讓李智凱以些微差距，順利拿下金牌。

李智凱墨爾本站鞍馬項目奪金。（資料照）

李智凱連兩站在體操世界盃賽事奪金。（資料照）

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