鯨迷也來搶！前正妹體育主播簡懿佳想看彭政閔引退賽

簡懿佳出身自跆拳道世家，曾學到「黑帶」。（華研國際提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕曾任緯來體育台、被稱為「三朵花」之一的簡懿佳，如今轉行演藝圈，儘管工作滿檔仍會抽空到現場看球，對於中信兄弟球星彭政閔宣告本季退休，簡懿佳表示，有機會的話蠻想到場看恰恰的最後一戰！

彭政閔於1月30日宣布，今年季後正式卸下球員身分，同時中信球團也公告，9月29日為今年兄弟最後1場例行賽，將是彭政閔的引退賽，可能因此引爆中職史上最瘋狂的搶票行動。

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雖然簡懿佳最喜歡的棒球隊是已解散的中信鯨隊，並非兄弟球迷，但彭政閔作為台灣棒球界的指標性人物，加上主持活動時也常碰面，如果有機會的話，簡懿佳表示，會蠻想到場見證彭政閔的最後一戰。

簡懿佳卸下體育主播身分投入演藝界，生活仍跟體育息息相關，除了會到場看球賽，還保持運動習慣，簡懿佳透露，核心運動搭配有氧是她維持姣好身材的祕方，日前她就在臉書放上照片，寫道：「我戰勝雨神，來健身房運動了！」

簡懿佳轉戰主持界後，現在還跨足出版圈，個人第一本寫真《簡單說懿佳》已發行，書中內容除了記錄家鄉景點對她的意義、私房IG打卡秘密店家外，簡懿佳還特別精選的運動私房照與大家分享，今（23日）晚上7點，簡懿佳在誠品信義店 3F Forum舉辦新書分享會，簡懿佳表示：「雖然場地有時間限制，但我早已經下定決心，只要粉絲來支持我都一律簽到飽。」

簡懿佳打籃球。（華研國際提供）

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