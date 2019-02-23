棒球》韓職高層感嘆 台灣人熱愛棒球卻沒有好球場

樂天巨人來台春訓。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕韓職樂天巨人一軍連兩年來台春訓，地點在高雄國慶青埔棒球場，樂天巨人團長（職位類似中職球團領隊）李允遠表示，台灣500元鈔票上印著棒球選手圖樣，這在全世界應該是絕無僅有的事，代表人民真的很愛棒球，但台灣缺乏好的球場。

李允遠強調，「其實不需要像澄清湖這麼好的球場，只要多幾座高雄國慶青埔這類的簡易球場就夠了，希望台灣地方政府能投入多一點資源蓋簡易球場，相信更多韓職一軍球隊願意來台春訓。」他表明，接下來樂天巨人很樂意繼續讓一軍到台灣春訓。

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樂天巨人球星孫兒葉。（記者羅志朋攝）

韓職10支球隊一軍陣容，第一階段有3隊在美國亞歷桑納州春訓，1隊在佛羅里達州，1隊在台灣，其他球隊在日本沖繩，第二階段10隊一軍都到沖繩打熱身賽。

李允遠說，亞利桑那州春訓基地今年遭遇30年來首次大雪，沖繩容易下雨，南韓本土天氣太冷，台灣高雄氣候好，球場設備也不錯，這也是樂天巨人願意來的主因。

樂天巨人團長李允遠。（記者羅志朋攝）

至於如何讓樂天巨人一軍留在台灣，展開第二階段春訓？李允遠分析，只要台灣多幾座像高雄國慶青埔這樣的簡易球場，吸引多支韓職一軍球隊來台春訓，如此一來，樂天就願意第一、二階段春訓都在台灣，這樣就有高強度的熱身賽可打。

一軍春訓基地的標準為何?李允遠解釋，需要兩座主球場、一座副球場和內野練習場，另外還有多道牛棚練投區，不一定需要室內練習場，因為南台灣不容易下雨，他補充說明，「現在我們在高雄春訓，必須要回飯店才有附設重訓室，而且空間不夠大，如果球場就有重訓室，那是最好不過的事了。」

樂天巨人球星李大浩。（記者羅志朋攝）

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