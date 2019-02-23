網球》謝淑薇的詭異打法 捷克名將直呼難對付

台灣一姊謝淑薇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨天在杜拜女網錦標賽4強賽中，先盛後衰，三盤不敵捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova），無緣冠軍賽。柯薇妥娃賽後也坦言謝淑薇很難對付。

《WTA》官網報導，柯薇妥娃表示，「這是場很難打得比賽，她（謝淑薇）沒有給我任何輕鬆得分的機會。第一盤真的很艱難，很高興能在第二盤扳回一城。第一盤後段我打得並不好。」

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柯薇妥娃說，「我想很高興自己輸掉第一盤後，能開始集中注意力，第二盤開始的時候，我更冷靜了。」她說，這不常發生，但對自己很有幫助，「讓我覺得自己能做到，能戰到第三盤。」

面對謝淑薇的詭異打法，柯薇妥娃說，自己到球場上先有準備，「妳不會知道會面對什麼，對方會往哪擊球，如何回擊或是她不會，會失誤或打出致勝球。」

柯薇妥娃提到，「她很喜歡打很多邊線球，這和其他對手比賽時不常發生。當然，妳必須身心都做好準備，重心放低。這也是我今天必須做的事情。」她指出，「我有時候會用上網截擊，否則我會一直和她對抽。很高興上網截擊有效。」

捷克第2種子柯薇妥娃。（資料照，美聯社）

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